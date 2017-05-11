Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay’ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü’nde konuştu. Başkan Güngör, referandumda kabul edilen değişikliklerin ‘Anayasa’da var olan kuvvetler ayrılığı ilkesini daha belirgin hâle getirdiğini’ söyledi. Güngör, yargı kararları ve yargıçlar eleştirilirken, ‘idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemesi’ gerektiğini vurguladı ve isim vermeden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na cevap vermiş oldu. Danıştay Başkanı, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği sırada CHP lideri de salondaydı... Güngör sözlerini şöyle sürdürdü: Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız. Ancak yargı kararları, taraf menfaatlerine göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak amacıyla subjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri ve değerlendirmeler, yargının saygınlığına zarar verici olmaktadır. Olağanüstü hâlin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK’ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

25 Nisan’da Danıştay, CHP’nin referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmiş, Kılıçdaroğlu da “YSK, Danıştay, Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız yasaları açıkça ihlal etmişler” açıklamasını yapmıştı.