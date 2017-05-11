Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için çok kapsamlı bir dosya hazırladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın pazartesi günü Washington'da ABD'li mevkidaşına ilettiği kapsamlı dosyada, Gülen'in ABD'den kaçma arayışına girdiği ve Brezilya ya da Arjantin'e kaçabileceği, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı yönünde bilgilere yer veriliyor. Dosyada çok konuşulacak bilgiler var.

EV VE OFİSİNDE ARAMA TALEBİ

Dosyada Gülen'in darbe girişimindeki rolüne dair yeni deliller de mevcut... Dosya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yapacacağı zirve öncesi Türkiye'nin elini güçlendiren hukuki bir koz niteliğinde.

İade dosyasının üst yazısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasındaki 'suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma anlaşmasının 10. maddesine istinaden, Gülen'in iade edilmesi amacıyla acilen geçici olarak tutuklanması talep ediliyor. Yazıda şöyle deniliyor: "Gülen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, halen 1857 Mount Eaton Rd. 18353 Pensilvanya ABD adresinde ikamet etmektedir. Bu şahıs ülkemizde işlenen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü talimatını veren kişi olması nedeniyle tutuklanması için aranmaktadır. Anlaşmanın 15. maddesi uyarınca Gülen'in konutunda ve çalışma yerlerinde arama yapılarak darbe teşebbüsü ile ilgili delillere el konulmasını talep ediyoruz."

SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay tarafından hazırlanan iade dosyasının üst yazısında, Gülen'in Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğu, Brezilya ya da Arjantin'e kaçabileceği, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildiği belirtiliyor. Yazıda, Gülen'in örgüt faaliyetleri çerçevesinde elde edilmiş mali gücün, ABD'den kaçmasına olanak sağlayacağı da belirtiliyor.

İADE ANLAŞMASI YOK

Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'dan sonra ABD'den kaçma arayışlarının hızlandığı belirtiliyor. Yazıda şöyle deniliyor: "Darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanması darbe talimatını veren Gülen'i paniğe sevk etmiş ve ABD'den bir an önce kaçma arayışına itmiştir. Türkiye ile iade anlaşması bulunmayan bir ülkeye ya da kendisini mülteci olarak kabul edebilecek başka bir ülkeye kaçma hazırlığı yaptığı inmekteydi. Darbenin başarısızlıkla sonuçlanması ABD'den kaçma çabalarını hızlandırmıştır. Gülen'in ABD'den kaçmasına yardım ve yataklık etmek isteyebilecek çeşitli ülkelerde örgüt mensupları bulunmaktadır."

Dosyanın üst yazısında, örgüt lideri Gülen'e yönelik; nitelikli şekilde kasten öldürmek, Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek başlıkları altında 6 suç da sıralanıyor.

İŞTE SUNULAN DELİLLER...

İade talebi dosyasında, FETÖ'nün ve Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantısına dair somut kanıtlar yer alıyor. Dosyada firari Adil Öksüz'le Ankara'da darbeye hazırlık toplantıları yapan Tuğgeneral Ömer Faruk Harmancı'nın itiraf niteliğindeki ifadeleri, Gülen hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararları, FETÖ'nün örgüt yapılanma şeması, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesi, Akar'ın FETÖ'cü yaveri Levent Türkkan'ın 5 sayfalık itirafları, yine önemli itiraflarda bulunan Muhammet Uslu'nun ifadesi, gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun'un darbeyi Fetullahçı generallerin Adil Öksüz'den aldıkları talimatla planladıklarına ilişkin ifadeleri ve diğer deliller yer alıyor.

SUİKAST TİMİ DE DOSYADA ÖZEL İSTİHBARAT

Dosyada, 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Serkan Elçi'nin avukatının katılımı ile hiçbir baskı altında kalmadan verdiği ifadeye dayanarak FETÖ'nün darbedeki rolü anlatılıyor. Elçi'nin ifadesinde Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye giden suikast ekibi içinde yer alan Zekeriya Kuzu'nun Cumhurbaşkanı'nı bulamayınca Cumhurbaşkanlığı koruma polislerine "Cehennemi yaşatacağız size. Bunlar daha yeni başlıyor. Hırsızın p... Hani inlerimize girecektiniz. Kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz. Nerede o, hangi helikopterle gitti, hangi havalimanına inecek" dediği de dosyada yer alıyor.

KAYNAK:SABAH