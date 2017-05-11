Projeye destek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, düzenlenen toplantıda, güvenlik kamerasının önemini anlattı.

Proje hakkında bilgi veren Akdeniz, bu sistemle öncelikle sürücüler  ile yolcuların can güvenliğini ve trafik güvenliğini sağlamak, caydırıcılık  anlamında suçu önlemek istediklerini söyledi.

30 İLDE GÜVENLİK KAMERASI TAKILMASI KARARI

Akdeniz, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda bütün  valiliklere gönderilen bir genelge ile toplu taşıma araçlarında ve ticari  taksilerde kamera bulundurulması zorunluluğu getirildiğini anlattı.

Bugüne kadar 30 ilde güvenlik kamerası takılması yönünde karar  alındığını aktaran Akdeniz, geri kalan illerde bir sonraki toplantıda karar  alınmak üzere çalışmaların devam ettirildiğini ve bu sistemin çok yararlı bir  yöntem olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Güvenlik kamera sisteminin devreye girmesiyle sağlanacak faydalara  işaret eden Akdeniz, son zamanlarda, özellikle İstanbul’da  birçok ticari taksi  esnafının istenilmeyen şekilde yaralandığını ve bazılarının öldürüldüğüne dikkati  çekerek şunları söyledi:

‘’Eğer siz önleminizi önceden almışsanız zaten suçun işlenmesine  caydırıcılık özelliğini kazandırmışsınız.  Önemli olan suçun işletilmemesidir.  Kameranın olduğunu bilen bir kişi, ticari takside suç işlemez. İkincisi ticari  taksilere binen yolcularımızın can güvenliğidir. Diğeri de eğer bilenen bir suç  söz konusuysa failin kaçması esnasında yüzde 80-90 oranında ticari taksilere  binerek kendisini kaybettirmeye çalışıyor. Bunlar bizim için kullanılacak ve en  kısa zamanda faillere ulaşılacak."

TAKSİDE İKİ AYRI KAMERA BULUNACAK

Projeye ilişkin konuşan İTEO Başkanı Yahya Uğur da sistemin iki  kameradan oluştuğunu belirterek, bir kameranın taksinin içini, diğerinin ise  dışını görüntülediğini söyledi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere kesinlikle müşteriler  veya taksi şoförü, gazetecilerin ulaşmasının söz konusu olmadığını vurgulayan  Uğur, "Sadece savcılık takibi ile mümkün olacak. Onun için taksi içindeki keyifli  sohbetler devam edecek. Ama şunu ilave etmek isterim. Muhakkak suretle  müşterilerimiz artacak çünkü İstanbul’da güvenli ve huzurlu bir taksiye ihtiyaç  var. İnşallah yeni Türkiye’de taksilerde de teknoloji kullanılmaya başlanıyor.  Olağanüstü faydalarını göreceğiz.  Bir de içinde yaşadığımız bu şehre borcumuz  var. Yani emniyetine de güvenliğine de huzuruna da hizmetine de katkıda  bulunmamız lazım. Çok önemli bir Hadise olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik kameralarını önümüzdeki  haftadan itibaren ücretsiz takmaya başlayacağını belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Hazırlıklar tamam, bir hafta sonra bunların takılmasına başlanacak.  Bir ay içerisinde dört bin araca ücretsiz olarak takılacak. Çok ciddi faydaları  olacak.  Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusu olmayacak zaten  taksilerin içi kamusal alandır. Ne gibi bir özel hayat olabilir ki. Güvenlik  kameraları bir aylık kayıt yapacak ve merkezimizde toplanacak. Şoförlerimizin ve  müşterilerimizin kullanacağı panik-butonlara basıldığında  hemen alarm  merkezinden izlenecek ve duruma göre acil yardım gönderilebilecek.  Unutulan  eşyalar derhal bulunacak. Taksi içinde bir iç biri dış iki kamera bulunacak ve  sesli, görüntülü kayıt yapacak."