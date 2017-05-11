Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen ve fuara özel ilk kez görücüye çıkan yeni nesil MAM-15 ve KNT -67 keskin Nişan tüfeklerini büyük ilgiyle karşılaştı. Tasarlanan keskin nişancı tüfeklerinin son teknoloji ile donatıldığını ve 2017 sonu itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) envanterine gireceğini belirten MKE Silah Fabrikası Ar-Ge Mühendisi Muammer Durmuş, “Kullanım kolaylığı ve performans bakımından terörle mücadelede TSK’nın yeni gözdeleri olacak” dedi.

Emsallerinden üstün MPT-76 ailesinin manga tipi KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeğini ilk kez tanıttıklarını belirten Durmuş, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7.62x51mm Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği’ne olan ihtiyacını karşılamak üzere üretime çalışmalara başladık. Modern Piyade Tüfeği (MPT)’nin parçalarına bağlı kalınarak yeni bir Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği geliştirmek amacıyla üretildi. Dünyadaki eşdeğerlerine göre çok daha üstün özellikleri sahiptir. Namlusu diğer sistemlere göre uzundur. 20 inç namlu boyuna sahiptir” diye konuştu. (Yeni Şafak)