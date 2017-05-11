Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan atılan kişi sayısının 2 bin 519 olduğunu açıkladı.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle Konya'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 14, tutuklanan kişi sayısı bin 914, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 519 olduğu açıklandı.
Konya'da 2 bin 519 kişi memurluktan çıkarıldı
11.05.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan atılan kişi sayısının 2 bin 519 olduğunu açıkladı.
Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan atılan kişi sayısının 2 bin 519 olduğunu açıkladı.
Etiketler : Konya,
472352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472352.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER