Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın iltica başvurularını kabul etmesini esefle karşıladığını, bu kararla darbeci zihniyete kucak açıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nca FETÖ bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesinin esefle karşılandığı belirtilerek, "Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir. Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır" denildi.



Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

"ESEFLE KARŞILIYORUZ"

"15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesini esefle karşılıyoruz. Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı'nca FETÖ bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesinin esefle karşılandığı belirtilerek, "Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir. Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır" denildi.

"DARBECİ ZİHNİYETE KUCAK AÇMIŞTIR"

Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır. Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eşzamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz"