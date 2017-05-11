Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’ın bizzat yönettiği tatbikat gerçeğini aratmadı. Ak’ın özel harekat kıyafeti giyerek katıldığı tatbikatta senaryo gereği Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköy mevkiinde ormanlık alanda bölücü terör örgütü PKK üyesi bir teröristin olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen yaklaşık 30 kişilik özel harekat timi, başlarında Emniyet Müdürü Osman Ak ile birlikte alana intikal etti. PKK’lının olduğu alana doğru polisler uzun namlulu silahlarla eller tetikte ilerlerken, kobra denilen araç da yüksek bir yerden polislerin güvenliğini aldı. Polisler, zaman zaman dürbün ile de gözetleme yaptı. Polisler, bazen diz çöküp ortam dinlemesi de yaptı. Emniyet Müdürü Ak ise bu sırada polisleri yönlendirdi. Bir süre sonra polisler, PKK’lının ormanlık alanda olduğunu belirledi. Ekipler hemen ormanlık alana sağdan ve soldan tırmanarak PKK’lıyı çembere aldı. Ancak PKK’lı buna rağmen polise direnmeye çalışıp hedef küçülterek alanda izini kaybettirmeye çalıştı. Buna rağmen polis, çemberi daraltarak teröristin yerini tam olarak tespit ettikten sonra teslim ol çağrısında bulundu. Ancak terörist teslim olmak yerine kaçmayı tercih edince bir süre sonra yakalanıp yere yatırılarak kıskıvrak yakalandı. Bu anlar film sahnelerini aratmadı. Tatbikattan sonra özel harekat polisi ve Ak, yaklaşık 5 bin metre yürüyüş yaptı.