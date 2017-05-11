Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen 8 Mayıs günü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar öncesi Lice ve Hani ilçelerine bağlı 16 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu sabah kaldırılırken, Kulp İlçesi kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi 3 kırsal mahallede yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ve Hani ilçelerinin mülki sınırları içerisinde kalan 16 kırsal mahallede 8 Mayıs 2017 günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren kaldırılmıştır."



KULP'UN 3 KÖYÜNDE OPERASYONLAR BAŞLATILDI

Kulp İlçesi'ne bağlı 3 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Kulp İlçesine bağlı olan Yaylak köyü, Alaca köyü ve Ağaçkorur köyü'nde 11 Mayıs 2017 günü saat 07.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."