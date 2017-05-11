Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Wikipedia NTV'de katıldığı yayında konuştu. Wikipedia kararı ile ilgili olarak " "Türkiye, terör örgütü destekçisi olarak gösterilemez. Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlara izin verelim" dedi.

15 Temmuz Şehit Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılımasıyal ilgili bilgi veren Arslan, "Çift yönlü ücretlendirme olmayacak. 15 Haziran'da sistemin çalışmasını amaçlıyoruz" dedi. Bakan Arslar, benzer çalışmanın Çamlıca gişelerinde de yapılacağın dile getirdi.

Bakan Arslan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

ÇAMLICA GİŞELERDE DE SERBEST GEÇİŞ ÇALIŞMASI YAPILACAK

15 Temmuz'dan sonra Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş uygulaması için çalışma başlayacak. Yapılana çalışmaların trafiği yüzde 30 azaltması hedefleniyor.

UÇAKTA TABLET YASAĞI

Her türlü güvenlik tedbirini aldığımızı ispatlamıştık. Onların aldığı tedbirlerden daha fazlasını aldık. Toptancı mantıkla alınan karar sektörü etkiliyor. Seyahat konforuyla ilgili tedbirleri aldık" diye konuştu.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ

İzmir Körfez Geçişi Projesi raylı sistemi de içeriyor. İtiraz edenlerin tezlerine biz de cevabımı vereceğiz. Ekolojik dengenin bozulmayacağı ortaya konuldu.

RUSYA'DAN TARİFESİZ UÇUŞLAR

Charter seferlerde ciddi şekilde artış var. Haziran'da bu uçuşların aratacağını öngörüyoruz.

ADİL KULLANIM KOTASI

Adil kullanım kotasının kaldırılmasıyla ücretler artacak diye bir algı oluştu hayır öyle olmayacak.