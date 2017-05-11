Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde çalıştırılmak üzere bin 545 sözleşmeli büro personeli alınacak. Personele, brüt 2 bin 158 lira ücret ödenecek. Başvurular 15-22 Mayıs arasında yapılacak İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı valilik, kaymakamlık, il ve ilçe nüfus birimlerinde çalıştırılmak üzere bin 545 sözleşmeli büro personeli alacak. Alınacak personelin 928'i 4 yıllık lisans mezunu, 617'si ise 2 yıllık önlisans mezunu olacak. İşe başlayacak büro personellerine brüt 2 bin 158 lira ücret ödenecek. Sınavla alımlar gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az önlisans mezunu olmak,

31 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde puanı almış olmak.

İNTERNETTEN MÜRACAAT

Müracaatlar; sadece www. icisleri.gov.tr adresinden, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile yapılacak. Başvurular 15-22 Mayıs arasında alınacak.

Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 8 Haziran'da Bakanlık'ın sitesinde yayınlanacak.



Sözlü sınavlar, bölgesel olarak 7 ilde 3 Temmuz'da eş zamanlı olarak başlayacak.

İSTANBUL'A 350 KİŞİ

İçişleri Bakanlığı, en çok büro personelini 350 kişi ile İstanbul'da alacak. Alınacak personelin illere göre dağılımı şöyle: Adana 20, Adıyaman 6, Afyonkarahisar 17, Ağrı 23, Aksaray 4, Amasya 1, Ankara 72, Antalya 41, Ardahan 10, Artvin 7, Aydın 10, Balıkesir 22, Bartın 4, Batman 9, Bayburt 9, Bilecik 9, Bingöl 10, Bitlis 6, Bolu 8, Burdur 6, Bursa 46, Çanakkale 3, Çankırı 9, Çorum 9, Denizli 23, Diyarbakır 26, Düzce 5, Edirne 12, Elazığ 4, Erzincan 10, Erzurum 18, Eskişehir 18, Gaziantep 42, Giresun 17, Gümüşhane 4, Hakkari 11, Hatay 20, Iğdır 5, Isparta 7, İzmir 59, Kahramanmaraş 11, Karabük 3, Karaman 2, Kars 14, Kastamonu 19, Kayseri 21, Kırıkkale 4, Kırklareli 18, Kırşehir 1, Kilis 11, Kocaeli 27, Konya 24, Kütahya 7, Malatya 3, Manisa 21, Mardin 27, Mersin 23, Muğla 11, Muş 18, Nevşehir 2, Niğde 2, Ordu 13, Osmaniye 1, Rize 12, Sakarya 18, Samsun 6, Siirt 11, Sinop 4, Sivas 11, Şanlıurfa 54, Şırnak 15, Tekirdağ 36, Tokat 3, Trabzon 35, Tunceli 13, Uşak 6, Van 30, Yalova 2, Yozgat 5, Zonguldak 9.

İSTİHDAM LİSTESİ

Selçuk Üniversitesi: 32 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

Ahi Evran Üniversitesi: 28 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 32 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

Bozok Üniversitesi: 13 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

Köprübaşı Belediyesi: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

Kafkas Üniversitesi: 32 akademik personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.

Adıyaman Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.

TÜBİTAK: Belirli süreli 15 proje personeli alacak. Son başvuru 19 Mayıs.

Ilgın Ovası Pompaj Sulama Birliği : 1 geçici işçi alacak. Son başvuru 21 Mayıs.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 201 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Anadolu Üniversitesi: 10 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Kamu İhale Kurumu: 4 avukat, 6 büro görevlisi, 5 iletişim görevlisi alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Jandarma Genel Komutanlığı: 40 muvazzaf tabip subay ve ilk ve acil yardım teknikeri alacak. Son başvuru 2 Haziran.

Jandarma Genel Komutanlığı: 30 muvazzaf pilot adayı alacak. Son başvuru 2 Haziran..