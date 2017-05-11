Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Kireçtepe mevkisinde bulunan DEAŞ terör örgütünün hücre evine operasyon düzenledi. 2 özel harekat polisi, 1 bomba imha ekibi ve 12 terörle mücadele polisinin görev aldığı operasyonda, örgütün dini mahkemeleri uygulamalarında görev aldıkları ileri sürülen Abudhadi Ayad Salih S. (25), Taha Fathı Abdullah Al W. (26), Saad Ahmet Y.(25), Adil Hasaf Salih S. (33), Imad Nabhım Saceed S. (25), Mücbil Fethi Hassun A. (26), Riyad İbrahim Ahmet A. (26), Ali Saab Ali A. (26), Ömer Zennun Aziz Muhammed Al J. (21) ile 15 yaşındaki G.M.S.A.J. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 Iraklının kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.