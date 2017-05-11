AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81  ilde okul çevrelerinde eş zamanlı olarak "çocukların korunmasına yönelik denetim  uygulaması" başlatıldı. "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi  düzenlenen uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve  organize ile özel harekat birimlerinden 2 bin 725 ekipte görevli 9 bin 951  personel katılıyor.

Polis ekiplerince, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini  sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu tespit edilen 897 okulun  yakınındaki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan  yerler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol ediliyor.

Ayrıca, okul servis araçları ile şoförleri de "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" doğrultusunda denetleniyor.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un uygulamaya ilişkin anlık bilgi  alarak çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.