Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"BUNUN GERİYE DÖNÜŞÜ YOK"

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye HİMSS 17 Türkiye Emram Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarının açılışını gerçekleştirdikten sonra kurulan stantları gezdi. Bakan Akdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Akdağ, "Değerli hemşehrimiz, değerli kardeşimizin beyin ölümünün gerçekleştiğini doktorları kamuoyuna duyurdular. Takdiri ilahi yapacak fazla bir şey yok. Cenab-ı hak ailesine de sabırlar versin" dedi. Akdağ, beyin ölümü ile gerçek ölüm arasındaki farka da değinerek, "Beyin ölümüyle gerçek ölüm arasındaki farkı vatandaşlarımız bilmeyebilirler. Beyin ölümü, vücudun organları henüz canlılığını korurken, kişinin beyninin tamamen fonksiyonunu yitirmesi oluyor. Bunun geriye dönüşü yok. Bunu tespit etmiş durumdalar. Cenab-ı Allah kolaylık versin kendisine ve ailesine" dedi.

YERLİ KANSER İLACI

Bir gazeteci Uludağ Üniversitesi'nde yerli bir kanser ilacının geliştirildiği yönündeki iddiların sorulması üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu konularda basın haberleriyle yorum yapmadığını söyledi.

Akdağ, "Bir ilacın insanlarda kullanılabilmesi için çok uzun bir süre geçiyor. Formülün laboratuvar ortamlarında ya da hayvan deneylerinde belli bir aşamaya gelmiş olması onun ilaç olduğu anlamına gelmez. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarım, bakanlığımıza gelebilirler. Bana gelebilirler. Meselelerini anlatırlar, hangi seviyede olduğunu anlarız, ondan sonra yorum yapabiliriz" şeklinde konuştu.