Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere, 10 bin erkek öğrenci adayı için 285 bin kişinin başvurduğu 19. Dönem POMEM Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığı'nın http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların, eğitimin başlayacağı 1 Haziran 2017 saat 17.00'ye kadar, belirlenen POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.