Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezi olayları sırasında SDP üyesi Ulaş Bayraktaroğlu, belindeki silahla polise molotof kokteyli atarken çekilen fotoğrafla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

ÖRGÜT KURDU, PARÇALANARAK ÖLDÜ

İstanbul'da açılan davalar nedeniyle kaçarak illegal yollardan Suriye'ye geçip DKP/BÖG terör örgütünü kuran Bayraktaroğlu, mayına basarak öldü.





POLİS ÖRGÜTE YÖNELİK OPERASYON YAPTI

Örgüt kurucusunun hayatını kaybetmesi üzerine aynı yapı içerisinde faaliyet yürüten Serdar V'nin güvenlik güçlerine karşı eylem yapacağı istihbaratını alan polis operasyon düzenledi.





Kadıköy'de bir adrese TEM ve İstihbarat Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda Serdar V. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda Kalaşnikov uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.





Yakalanan Serdar V'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.