Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın, Yeşilyurt hakkında bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, Akar hakkında ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alan sözleri sebebiyle başlattığı soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Savcı Sarıyar, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunması, ülkenin kurucu liderine yönelik toplumda infial oluşturabilecek şekilde atılı suçun işlenmesi ve şüphelilerin adreslerinde bulunamaması gerekçeleriyle, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

''Atatürk'ün hatırasına hakaret etme'' ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçları işlendiği gerekçesiyle yapılan talep, nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek.