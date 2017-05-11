Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adliye katibi Emre Ş., listede adını görünce soyadını, cep telefonu IMEI ve TC kimlik numaralarını değiştirdi. Tahrifatın ardından listeyi başsavcıvekiline sundu. Değişiklik aylar sonra fark edildi. Suçunu itiraf eden Emre Ş. gözaltına alındı. Habertürk'ün haberine göre, Emre Ş.'nin listeyi FETÖ'ye sızdırmış olması ihtimali soruşturuluyor.

LİSTE İLE İLGİLİ YENİ ÇALIŞMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iletişim sistemi olduğu ortaya çıkarılan ByLock iletişim programı kullananlarla ilgili yeni bir çalışma başlattı. Başsavcılık, 129 bin kişilik devlet memurlarından oluşan liste üzerinde çalışıyor. Çalışma yapılan verilerde, ByLock kullanıcılarının birbirleri arasındaki yazışmalar bulunuyor.

YENİ LİSTE

MİT’in ilk aşamada tespit ettiği iki ayrı ByLock kullanıcı listesiyle ilgili yaklaşık 50 bin kamu personeli hakkında adli soruşturmalar devam ediyor. MİT Aralık 2016’da yeni bir ByLock kullanıcısı listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti. Yine kamu personelinden oluşan 129 bin kişinin yer aldığı yeni listeyle ilgili olarak Anayasal Suçlarla Mücadele Savcılığı’nın görevlendirildiği öğrenildi.

DETAYLANDIRILDI

İlk iki listede ByLock kullanıcısı kamu personelinin sadece sisteme giriş yapıp kimlerle mesajlaştığı bilgilerinin yer aldığı, yeni gönderilen listede bu verilerin detaylandırıldığı da kaydedildi. Bu detaylandırmada ByLock kullanıcılarının içerik kayıtlarının da yer aldığı öğrenildi. Bu kayıtların incelenmesiyle birlikte sadece ByLock kullanıcısı olanlar değil, programı kullanmayan ancak FETÖ içinde yer alan kişiler de belirlenebilecek.