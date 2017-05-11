Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde, Ertan ve Taşdemir'in Van'da çeşitli tarihlerde katıldıkları programlarda yaptıkları konuşmalarda PKK'lı teröristleri meşrulaştırmaya çalışarak 'suç ve suçluyu övmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını işledikleri belirtildi. Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden milletvekilleri Ertan ve Taşdemir'in dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ertan ve Taşdemir'in halen milletvekili olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83'üncü maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip oldukları kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiğine yer verildi.