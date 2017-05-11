Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında gemi makineleri işletme mühendisi, orman mühendisi, ziraat mühendisi, büro memuru, emekli ve öğretmenlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen A.A., A.H.O., B.A., B.E., B.O., B.T., B.K., C.Ç., E.T., F.S., H.Ç., M.K., Ö.B., S.U., S.T., Ş.Ü., Ş.Ö., Ü.K., Y.B., Y.Ç., Y.K. ve Y.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince sorguları tamamlanan 22 kişiden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden B.K. ise Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Antalya’da FETÖ/PDY’den 21 kişi tutuklandı
11.05.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : antalya,fetö,haberler,cezaevi,
472517 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472517.aspx
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