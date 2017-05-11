Bölücü terör örgütü PKK'nın, 11 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ek  birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın Bodrum katından Bakım  Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları  tünele tuzakladıkları bir ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis  memuru ve 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyla ilgili başlatılan  soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şırnak'ta yakalanan ve Cizre ilçesinden  Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları öğrenilen 3 zanlının getirildikleri  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. çıkarıldığı mahkemece  tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı. Öte yandan saldırının faillerinden olduğu değerlendirilen firari  H.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.