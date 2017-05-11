Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütü PKK'nın, 11 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın Bodrum katından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları bir ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis memuru ve 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şırnak'ta yakalanan ve Cizre ilçesinden Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları öğrenilen 3 zanlının getirildikleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı. Öte yandan saldırının faillerinden olduğu değerlendirilen firari H.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.