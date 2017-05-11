Bölücü terör örgütü PKK'nın, 11 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın Bodrum katından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları bir ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis memuru ve 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şırnak'ta yakalanan ve Cizre ilçesinden Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları öğrenilen 3 zanlının getirildikleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı. Öte yandan saldırının faillerinden olduğu değerlendirilen firari H.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Diyarbakır Bağlar'daki terör saldırısında 1 kişi tutuklandı
11.05.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının faili oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
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