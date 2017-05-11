Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Gümrük Muhafaza ekipleri ile koordineli olarak yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, deponun adresini tespit eden ekipler, depoyu ve müştemilatını fiziki takibe aldı.

Şüpheli tırın depoya gelmesi ve yükü boşaltması üzerine operasyona başlandı. Depoda yapılan aramada, 52 tahta palet içerisinde monte edilmiş süs havuzları tespit edildi.

Narkotik dedektör köpekler Liza ve Odin ile yapılan kontrolde, dedektör köpeklerin iki palete aşırı tepki verdiği görüldü. Bunun üzerine kırılarak açılan mermer havuzlarda, naylon poşetlere gizlenmiş yaklaşık 58 kilo ağırlığında toplam 337 bin 205 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde, hapların Captagon olduğu belirlendi. Arap Yarımadası ülkelerine kaçırılacağı tahmin edilen hapların piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olay sonucunda şüpheli iki şahıs gözaltına alınarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.