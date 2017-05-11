Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başbakan Binali Yıldırım ile Londra'da yaptığı görüşmenin ardından ABD askeri uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım ile "dürüst, şeffaf ve faydalı" bir konuşma yaptıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN PKK'YA KARŞI MÜCADELESİNE DESTEK VERİYORUZ"

ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah yardımıyla ilgili Türkiye'nin endişelerini kabul ettiğini dile getiren Mattis, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesine destek verdiklerini savundu.

"PKK'YA HİÇBİR ZAMAN SİLAH VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ DE"

ABD ve Türkiye'nin, "bu sorunun üstesinden, Türkiye'nin güvenliğine, NATO'nun güvenliğine ve DEAŞ'a karşı sürdürülen operasyona gereken önemi vererek gelebileceğinden" hiç şüphesinin olmadığını ifade eden Mattis, "PKK'ya hiçbir zaman silah vermediklerini, hiçbir zaman da vermeyeceklerini" ileri sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için gittiği Londra'da görüşen ABD Savunma Bakanı Mattis'in, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaya olan bağlığını teyit ettiği bildirilmişti.

Başbakan Binali Yıldırım da dün ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ya silah yardımı kararına ilişkin, "Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir." açıklamasını yapmıştı.