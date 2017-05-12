ATO Congresium'da düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kıydı.
Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
12.05.2017 - 02:02 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 02:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'un düğün törenine katılarak, nikah şahitliğini yaptı.
ATO Congresium'da düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kıydı.
Etiketler : erdoğan,nikah şahidi,
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