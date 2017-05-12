Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATO Congresium'da düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptı.