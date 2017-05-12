Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şifa Kaymak İSTANBUL

Gazetemize konuşan Muş, Avrupa ülkelerinin başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütü üyelerine kucak açmasına tepki gösterdi. Muş, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek, şunları söyledi: “15 Temmuz darbe girişimi olayını yaşadık. Bu darbe ile ilgili aranan birçok ismin Avrupa’da rahatça dolaşıyor olabilmesi Türkiye’yi rahatsız etmektedir. Demokrasiyi seslendiren AB’ye bu durum yakışmıyor. AB’nin bunların iadesi noktasında bizimle iş birliği yapması gerekiyor. Diğer taraftan PKK’nın pek çok yöneticisi Avrupa’da ciddi faaliyetler yürütüyor. Bunların önüne geçilmelidir. Ankara’da bomba patlatan, çocukları katleden bir örgütün rahat bir şekilde Avrupa’da hareket ediyor olması Türkiye’nin kabul edebileceği bir şey değildir. Avrupalı müttefiklerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor.”

Mehmet Muş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKMP) Türkiye’yi siyasi denetime alma kararının de kabul edilemez olduğunu ifade etti. FETÖ ile mücadelenin hukuk içerisinde devam ettiğini belirten AK Partili Muş “17-25’ten itibaren çetin bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bunda en küçük bir gevşeme olmayacaktır. Ama bu tamamen hukuk içinde gerçekleşecektir. Eğer süreç içerisinde yaşanan eksiklikler ve hatalar varsa onlarda düzeltiliyor” diye konuştu.

Mehmet Muş, ABD’nin terör örgütü PYD/YPG’ye ağır silah verme kararına da tepki göstererek “ABD’nin YPG’nin yanında yer almasını kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız ABD’ye gittiğinde bunu görüşecektir. ABD ile birlikte NATO’dayız. Stratejik ilişkilerimiz var. Suriye’de terör örgütlerine karşı bir mücadele yapılacaksa beraber verebiliriz diyoruz” dedi.