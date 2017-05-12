Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Devletin kılcal damarlarına sızarak 15 Temmuz ihanetinde bulunan FETÖ’ye yönelik temizlik operasyonlarında bilanço artıyor. Türkiye geneli yürütülen soruşturmalarda, tutuklu sayısı 48 bin 636’ya çıktı. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından sürdürülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olan asker, polis, hâkim-savcı, memur, vali, kaymakam, müfettiş ve mülki idare amirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlar sayesinde örgütün devlet içerisindeki hücreleri de temizleniyor. Bu kapsamda, örgüt üyelerine yönelik 81 ilin başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaların bilançosu ortaya çıktı.

49 BİN 363 TUTUKLU

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, bugüne kadar toplamda 149 bin 833 kişi hakkında işlem yapılırken, bunlardan 49 bin 363’ü tutuklandı. Verilere göre hakkında işlem yapılan kişilerden 35 bin 783’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darbe girişimi sonrası tutuklananlar arasında toplamda 10 bin 200 asker yer aldı. Söz konusu rakamın dağılımına bakıldığında ise 2 orgeneral, 10 korgeneral, 6 tümgeneral, 148 tuğgeneral, bin 882 rütbeli subay, 6 bin 563 subay ve bin 589 astsubayın tutuklu olduğu görülüyor. Yargı da ise toplamda 4 bin 238 hakim ve savcı meslekten atılırken, bunlardan 2 bin 417’si tutuklandı.

ŞÜPHELİLER SORUŞTURMAYI ETKİLEDİ

Yürütülen soruşturmalarda elde edilen deliller doğrultusunda şüpheli sayısının artması, firari sayısını da etkiledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yapılan operasyonlarda adreslerde bulunamayan ve halen aranmaya devam eden şüpheli sayısının 6 bin 791’e ulaştığı belirtildi. Firarilerin arama işlemi kolluk kuvvetleri tarafından halen sürüyor.