Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde, bulunduğu yer Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'ni 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşıma işlemi bu sabah saat 07.30'da başladı.

Hollanda ve Türk firması tarafından hazırlanan projeyle gerçekleştirilen 1100 tonluk Zeyney Bey Türbesi'nin taşıma işlemi Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Özel bir yol yapılarak hazırlanan projeye göre yapılan taşıma işleminin 8 saatte tamamlanması bekleniyor. Yetkililer, taşıma işleminin devam ettiğini, şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.

AKKOYUNLULAR'DAN KALAN TEK ESER

Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında Zeynel Bey Türbesi’nin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı’na taşınıyor. Türbe, 1462-1482 yıllarında Hasankeyf’te hüküm süren Akkoyunlular’dan kalan tek eser olma özelliği taşıyor.