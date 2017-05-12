Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın dün sosyal medyada paylaştığı mesaj, İncirlik Üssü’nde yaşanan ilginç bir olayı açığa çıkardı. İncirlik’te DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Karargahında yapılan ödül töreninde bir Türk subayının ABD’li komutana verdiği cevap, sosyal medyada kısa sürede ses getirdi. Önceki gün İncirlik Üssü’nde düzenlenen ödül töreninde ABD’liler DEAŞ’la mücadeledeki başarıdan dolayı bir Türk subaya ödül vermek istedi. Buradaki konuşmasında o subay, ABD’lilerin gözlerine bakarak, “Madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG (PKK) ile işbirliği içindedir. Onurum, bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmiyor” dedi ve tören salonunu terk etti. İşte emekli özel kuvvetler mensubu Ağar’ın paylaştığı o yazı:

Yer: İncirlik Üssü. DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Karargahı. 10 Mayıs 2017. Akşam vakitleri, 19.00 gibi... Sizlere, İncirlik’te bir olaya şahit olan bazı arkadaşların anlattığını aktarmak istiyorum. Bu olay, 10 Mayıs 2017’de yani dün, İncirlik’te DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Karargahında yaşandı. Koalisyon karargahında bir veda ve madalya töreni yapılıyor.

GÜZEL İŞLERİ ‘BİZ’ YAPTIK

Bu törende gösterdiği üstün başarılardan dolayı ‘Bir Türk Subayına’, ABD Komutanlığı tarafından madalya ve beratı takdim ediliyor. Bu madalyayı ‘Doğal Kararlılık Harekatı Komutanlığı’ adına takacak olan ABD’li Albay Kevin Leahy... Madalya; sahasında verilen en üst ikinci büyük madalya. Yani kıymeti çok büyük. ABD’li Albay Kevin Leahy tarafından Türk subayına madalya takılıyor, beratı taktim ediliyor. Bundan sonra kendisine madalya verilen Türk subayı usûl gereği bir konuşma yapıyor. Önce kısa bir değerlendirmede bulunuyor. “Türkiye olarak güzel işler başardığımızı düşünüyorum.

ŞOKE EDEN SÖZLER

Bunların en önemlisi de El-Bab operasyonu sırasında hiç sivil kayıp ve dost ateşi ile vurulma olayının olmamasıdır. Oysa haritaya baktığınızda Suriye ve Irak’ta bu tür zayiatlar yaşanmaktadır. Bu da ‘bizim’ ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir.” Sonra Türk subayı sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “Diğer bir konu... Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. ‘Onurum’ bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir.” Bu cümleleri kuran Türk subayı, hemen sonrasında kendisine tevdi edilen madalya ve beratı geri verir. Buz gibi olur her yer. Kimseden tek bir kelime dahi çıkmaz. Ve Türk subayı öylece töreni terk eder. Çıkar gider. Türk subayının şerefli göğsünde yer bulamayan Amerikan madalyasının yeri, belli ki bundan sonra YPG’li-PKK’lı teröristlerin göğsüdür.

KOSOVA KAHRAMANI ORKUN ÖZELLER

İncirlik'te ABD'lilere posta koyan Özel Kuvvetler mensubu subayın ismine ulaştı. Kahraman subayın Albay Orkun Özeller olduğu öğrenildi. Güneydoğu'da PKK'ya kök söktüren, Fırat Kalkanı ile de DEAŞ'ı süpürme harekâtını yöneten Özeller'in adı Yüzbaşı rütbesindeyken Kosova'da da gündeme gelmişti. Kosova Barış Gücü Türk Taburu’nda görev yaptığı sırada Özeller, oradaki Alman askerlerini adeta 'madara' etmişti. İşte Albay Özeller'in baş aktörü olduğu o olay:

Yıl 2003... Süleymaniye’de 11 Türk askerinin ABD'lilerce gözaltına alınmasının yankıları sürerken 2003'te Kosova Prizen’de 4 Alman askeri bir Türk subayına saldırmıştı. Gece yaşanan olayda Alman askerleri, şehir merkezindeki Şadırvan Köprüsü'nden geçen Türk subayı Özeller’i sorgulamak istedi. Silahını zorla almak ve kendisini arabaya bindirmek isteyen Almanlara karşı çıkarak onlarla kavga eden Özeller'e kısa süre sonra Prizren halkı sahip çıktı. Yüzbaşı Özeller ile Kosovalılar, Alman askerlerini Prizren sokaklarında kovaladı. 4 Alman, sonunda kiliseye sığınmak zorunda kaldı.