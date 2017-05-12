Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinden önce havalimanında açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den sonra gerçekleştireceği ABD ziyaretinin bir milat olacağını söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu ziyaret ülkemizin stratejik konumunu öne çıkaracak. Türkiye’nin gerçek bir kavşak olduğu bir kez daha tescil edilecek. Çin ziyaretimden sonra Washington’a gideceğim. ABD Başkanı Donald Trump ile önemli konuları, gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Teröle mücadele, Suriye, FETÖ konularını görüşeceğiz.

(ABD’nin YPG’ye silah yardımı) Bu ara öncü ekibi ABD’ye göndermiştik. Yetkililerle bazı görüşmeler yaptılar. Biz en üst düzeyde Sayın Trump’la görüşmeleri yapalım istiyoruz.

Şu anda Amerika hala bir geçiş sürecini yapıyor. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim burada çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir. Bizim bütün temennimiz, şu anda ABD'den, daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar YPG'ye verilen silah destekleri. Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz.

DEAŞ ile mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Türkiye'den başka DEAŞ ile bu denli mücadele veren var mı? Yok. Hepsi işin lafını yapıyor. Türkiye olarak biz içeride ve dışarıda bu işin icraatını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD, YPG olabilir. Tüm terör örgütleriyle mücadeleyi veriyoruz.

"TEÖR ÖRGÜTÜNÜ ABD'NİN YANINA YAKIŞTIRAMIYORUZ"



Bu bölgede ne Amerika'ya tehdit var ne Rusya'ya tehdit var, tehdit bize, tehdit o ülkenin kendi insanlarına. Peki tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? Eğer bir iyilik yapacaklarsa şu anda biz, Amerika Birleşik Devletleriyle NATO'da beraberiz. Dolayısıyla NATO'ta ittifak halinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, herhalde güçlü bir ortağıyla bu bölgede çok daha farklı adımları bizimle atmalı. Asla biz terör örgütünü Amerika'nın yanına veya Amerika'yı terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz. Aynı şeyi Rusya’ya da yakıştıramıyoruz. Ben bunların hallolacağına inanıyorum. Gelen haberleri dedikodu mesafesinde görmek istiyorum. Bu ziyaretin bir kırılma olduğunu düşünuyorum.

GÜLEN'İN İADESİ

(FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade süreci) Ben Sayın Trump'la bunları etraflıca tabii ki görüşeceğim. Burada da yine hazırladığımız bazı bilgi, belgeler var. Onları da kendilerine takdim edeceğiz. Fakat Sayın Trump'ın burada iradesini tabii çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri, FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli.

"AKILLARINI KENDİLERİNE SAKLASINLAR"

(CHP’den gelen ABD ziyaretinin değerlendirilmesi çağrısı) Bunların siyaset öğrenmesi lazım. Akıllarını kendilerine saklasın.

"ZİYARET BİR MİLAT OLACAK"



Bu ziyaret yeni bir milat olacaktır inşallah.

"ZİRVEYE GİDİYORUM, ZIRVAYA DEĞİL"

(Brüksel Belediye Başkanı'nın açıklamaları) NATO adına konuşamaz. O kendi işine baksın. Bıraksın da bu ülkedeki üst düzey kişiler konuşsun.

Ne Brüksel Belediyesini ziyarete gidiyorum ne de bu noktada Brüksel'deki Belçika yetkililerini ziyarete gidiyorum. Ben, NATO'daki yapılacak bir zirveye gidiyorum. Olay budur. Gücü şuna yetiyorsa 'Ben, NATO zirvesine de Erdoğan'ı sokmam' diyorsa, buna gücü Belçika yetkililerinin yetiyorsa, çıksınlar bunu açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil."