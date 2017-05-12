Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin ve ABD ziyareti öncesi Havalimanında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çin ziyaretinin Türkiye'nin bölgedeki rolünü bir kez daha vurgulayacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üst düzey katılımın çok yoğun olduğu bir zirve oluyor. Bundan istifayle de devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme imkanlarımız olacak.Asya ve Avrupa arasındaki köprü rolümüz ciddi bir anlamda önem arz edecek. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bir kez daha tescil edilecek. Muhattaplarımla yapacağım görüşmelerde bu hususların altını çizeceğim." ifadelerini kullandı.

BRÜKSEL BELEDİYE BAŞKANINA SERT ÇIKTI: ZİRVEYE GİDİYORUM ZIRVAYA DEĞİL

Açıklamaları sonrası basın mensuplarının soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO zirvesi için Brüksel'e gideceksiniz? Brüksel Belediye Başkanının sözleri oldu, Erdoğan yandaşlarının gösteri yapmasına izin vermeyeceğiz dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine şunları söyledi;

"Brüksel Belediye Başkanı kendi işine baksın. Sokaklarını temizlesin. Belkçika'nın NATO'daki temsilini üstlenen konuşsunlar. Ben kalkıp da Brüksel Belediyesi'ni ziyaret etmiyor. Bu noktada Belçika yetkililerini de ziyaret etmiyorum. Ben Belçika'da yapılacak NATO zirvesine katılıyorum. Belçika yetkililerin gücü 'Ben Erdoğan'ı Brüksel'e sokmam' diyorlarsa çıksınlar bunu açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum zırvaya değil... NATO terörle mücadelede rol almayacaksa neden var?"