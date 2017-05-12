Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aselsan TÜBİTAK ile 80.7 milyon lira tutarında sözleşme imzaladı. Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 yılında tamamlanacağı belirtildi.