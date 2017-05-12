Aselsan TÜBİTAK ile 80.7 milyon lira tutarında sözleşme imzaladı. Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 yılında tamamlanacağı belirtildi.
Dev buluşma! ASELSAN ve TÜBİTAK imzayı attı
12.05.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KAP'a yapılan açıklamada, ASELSAN ile TÜBİTAK arasında 80.7 milyon liralık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Etiketler : aselsan,tübitak,
472751 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472751.aspx
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