Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap İncebel Dağları-Kato bölgesinde 23 gündür devam eden operasyona katılan 'Atikler' 'Atikler' komando birliğini bölgede PKK'ya 2 mağara daha buldu.

108 KALEŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Mağaralarda yapılan aramada 108 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ile 11 bin 500 biksi mühimmatı, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 600 kanas mühimmatı, 160 doçka mühimmatı, 149 RPG-7 roketatar mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 37 havan mühimmatı, 35 el bombası ve 2 bin 600 elektrikli fünye ele geçirildi.







