Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Tendürek Dağı bölgesinde dün PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez ve Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından tören için Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Törene Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve askeri erkan katıldı.

Şehitlerin öz geçmişlerinin okunması ve duaların edilmesinin ardından, tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehitlerin naaşı, memleketlerini götürülmek üzere askeri uçağa konuldu. Şehit Mehmet Gücüyetmez’in eşi hayat arkadaşını asker selamıyla uğurladı.