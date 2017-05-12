Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianameyi hazırlayan savcı terör örgütü yapılanmasının 1500 kadar örgüt üyesini Dicle Üniversitesi'ne yerleştirdiğini ifade etti. Savcı, PKK faaliyetlerine karşı bir araya geldiklerini söyleyen örgütün kemik kadrosunun, bu yolla yaptıkları gayri meşru eylem ve yapılanmayı haklı göstermeye çalıştıklarını belirtti.



Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda ihraç edilen eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22.5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasını ayrıntılı olarak açıklayan savcı, örgütün devletin hemen hemen tüm kurumlarına sızdığını ve kadrolaşma faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti.



ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEYENLERE MOBBİNG UYGULANDI



FETÖ/PDY terör örgütünün Dicle Üniversitesi'ndeki yapılanmasında Ayşegül Jale Saraç'ın rektör seçildiği 2008 yılının dönüm noktası olduğunu belirten savcı, seçimden sonra oluşturulan kadronun ilk olarak dış üniversitelerden FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı öğretim görevlilerini işe alarak, kemik kadroyu kurduğunu kaydetti. Bu kemik kadronun ise zincirleme halinde terör örgütüne müzahir kişilerin üniversiteye yerleşmesini sağladığını ifade eden savcı, yapılanmanın başında olan Rektör yardımcısı Aslan Bilici'nin ifadesi sırasında çok sayıda kişinin ismini verdiğini ve bu kişilerin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından işe alındıklarını söylediğini kaydetti. Rektör Ayşegül Jale Saraç'ın akıl hocasının şüphelilerden Sabri Eyigün olduğunu belirten savcı, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının bin 500 civarında örgüt üyesini üniversite içerisinde istihdam ettiğini vurguladı.



İşe alımların yasal gözükmesi için sadece örgüt üyesinin başvurabileceği şekilde ilanların hazırlandığını kaydeden savcı, 17/25 Aralık sonrası örgütten ayrılmak isteyenlere ise çeşitli yollardan mobbing uygulandığını ifade etti.



PKK'YI KULLANIP İLLEGAL EYLEMLERİ HAKLI GÖSTERMEK İSTEDİLER



Üniversitedeki mevcut kemik kadronun PKK faaliyetlerine karşı bir araya geldiklerini söylediğini belirten savcı, şüphelilerin bu şekilde gayri meşru eylem ve yapılanmalarını haklı göstermeye çalıştıklarını kaydetti. 2008 yılı sonrasında Dicle Üniversitesi içerisinde PKK ve marjinal sol eylemlerde herhangi bir azalma olmadığını belirten savcı, aksine Sur olayları sırasında PKK'ya Tıp Fakültesi'nden ilaç gönderildiği iddiasının, kemik kadronun tüm savunmalarını çürüttüğünü vurguladı.



ÜNİVERSİTE'NİN FETÖ ÜSSÜ OLMASINI SABRİ EYİGÜN SAĞLADI



Sabri Eyigün'ün 8 yıllık dönemde Genel Sekreterlik ve Rektör yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu belirten savcı, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütünün Dicle Üniversitesi'ni ele geçirmesine sebebiyet verdiğini vurguladı. Sabri Eyigün'ün Dicle Üniversitesi'nin FETÖ/PDY terör örgütünün üssü olmasına imkan sağladığını vurgulayan savcı, şüphelinin 1996 ve 2005 tarihlerinde iki kez Todays Zaman isimli gazeteye yakınlığı ile bilinen Friedrich Ebert Vakfına davet üzerine gittiğini kaydetti.





ÖRGÜT ÇOK GİZLİ KAPAKLI ÇALIŞIR



İddianameye yansıyan ifadesinde Mehmet Kırkıncı hocaya bağlı HASEV vakfında yöneticilik yaptığını belirten Eyigün, "HASEV ile gönül bağım devam ediyor. Paralel terör örgütü ile madden, manen, sosyal, siyasi, dini hiçbir bağım yoktur. Hayatım terörle mücadele ile geçmiş, binlerce öğrencimi dağa çıkmaktan kurtarmışım. Gözaltında bulunduğum sürede beni en çok üzen terör damgası ile burada bulunmam ve terör örgütü elemanları ile aynı havayı teneffüs etmemdir. FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişki ve irtibatım kesinlikle yoktur. Bu örgüt çok gizli kapaklı çalışır. Aidiyet duygusunu çok güçlü verirler ve itaat kültürü çok fazladır. İtaat kültürü çok olduğundan dolayı tehlikeli olabilirler. Üniversitede FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin görevlendirilmemesi için engel oldum. 2008'den sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Mehmet Fuat Gürkan'ın FETÖ üyesi olan kişilerin akademik kadroya alınması konusunda Türkiye genelinde eleman temini için çalışma yaptığını ve üniversite yönetimine teklifte bulunduğunu gördüm. 17 Aralık öncesi örgüt üniversiteye eleman sokmaya çalışınca onların kadrolaşmasını engellemek için çaba sarfettik. Ayşegül Jale Saraç rektörlüğe geldikten sonra rektör yardımcısı olan Aytekin Sır paralelci olarak bilinen personelin abiliğini yapmaktaydı. Paralelciler her türlü sorunda benim genel sekreter olmama rağmen Aytekin Sır'a giderek problemlerini çözmeye çalışırlardı. 15 Temmuz darbe girişimine kadar üniversite içerisinde FETÖ üyelerine ilişkin herhangi bir işlem olmadı" dedi.



ASKERLER BİR GÜN ÖNCE REKTÖR ADAYLARINI SORMUŞ



İddianamede şüpheli Sabri Eyigün'ün Eczacılık Fakültesi'nde görevli Prof.Dr. Hamdi Temel ile yaptığı bir telefon görüşmesi de yer aldı. Mahkeme kararı ile dinlenen telefon görüşmesi hakkında ifadesi alınan Eyigün, "Konuşmanın içeriği o döneme denk gelen üniversitedeki rektörlük seçimi ile ilgilidir. Rektörlük seçimlerinden önce o dönem üniversite genel sekreteri olan Mustafa Tuna bana gelerek askerlerin adaylar hakkında bilgi istediğini söylemişti. Mustafa Tuna, üniversitemizde PKK sempatizanı olarak bilinen bir profesör hakkında askerlerin bu kişinin şu an rektör olan Talip Gül'ü desteklediğini kendisine sorduğunu bana aktardı. Ben de bu durumu bilemeyeceğimi söyledim. Ben daha sonra böyle bir durumu teyit etmek için Hamdi Temel'i aradım. Eğer PKK sempatizanları kazanır ümidi ile Talip Gül'e yaklaşıyorlarsa bunu hem devletin ilgili kurumlarına, hem de Talip Gül'e bildirmek amacımdı. Darbe teşebbüsü gecesinden bir gün önce olması tamamen tesadüfidir" dedi.



TELEFON KONUŞMASININ AYRINTISI



Telefon konuşmasının içeriği şöyle;



Sabri Eyigün: Çok önemli bir yerden gelmişlerdi, istihbarattan gelmişlerdi. Kimlerle çalışacak, kim onu etkileyecek onu öğrenmek istiyorlar



Hamdi Temel: Sorayım mı Tıp'a falan yoksa siz mi soracaksınız? Yani Mutalib bilir gerçi onlar biraz çalıştılar ya



Sabri Eyigün: Bize direk askeriyeden geldiler, askeriyeden üst seviyeden geldiler. Ama hani onları çok konuşamıyorsun



Hamdi Temel: Korkusuz da bu askeri şeyden randevu talep etmiş üst şeylerden



Sabri Eyigün: Askeriye diğer taraftan, onlar gelmeden ekibi çok merak ediyor. Çünkü yarın göreve gelince onlarla çalışacak, onları etkileyecek, onların dediğini yapacak. Bir de daha çok hani bu Rıdvan Şeşen'e benzer zararlı olan tipler olması lazım ki daha şey olsun



Hamdi Temel: Tamam ben gidip bakayım.



Sabri Eyigün: Çok şey yapmayın da böyle fazla dallandırmayın.