Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da çok sayıda kamu kurumunun bombalanmasına katılan helikopter pilotlarına ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı.

DARBECİ PİLOTLARIN TELSİZ KONUŞMALARI İDDİANAMEDE

Savcılık, 155 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Dosyada, pilotların çarpıcı telsiz konuşmalarına yer verildi.

ŞÜPHELİLERİN 149'U TUTUKLU

İddianamede soruşturma kapsamındaki 155 şüpheliden 152’sinin değişik rütbelerdeki asker, 3’ünün ise sivil olduğu bildirildi. Şüphelilerden 149'unun tutuklu, 3'ünün tutuksuz olduğu, 3 kişi hakkında da arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

İDDİANAMEDEKİ KONUŞMALAR

1. Ses---Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?

2. Ses--- Nero dinliyorum devam

1. Ses---İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın

2. Ses---Bir S70 ile biz varız tamam anladım.

1. Ses---S 70 yerde yerde

2. Ses---Yerde anlaşıldı

3. Ses--- Neron Sado

1. ses--- Sado devam

3. Ses---Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz

1. Ses---Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinliğe devam ediyoruz.

1. Ses---Rafetle görüş MİT'le şeyi koordine et abi, MİT'le Genelkurmayı kontrol et MİT'e (…)

4. ses ----spor okuluna yaklaşan…. , …Genel kurmayın üzerinde…… , …1200 fitte… ( çok fazla sayıda ses birbirine karıştığı için anlaşılamamıştır.)

3. Ses---Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

2. Ses---Anlaşılmadı

4. Ses---Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee (…)

"POLİSLERİ VUR EVET"

2. Ses--- Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam

4. Ses---Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun

3. Ses--- Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron2. Ses--- ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada

4. Ses--- (….) ateş edin

2. Ses--- Hepsi ambulans, hepsi ambulans

3. Ses--- Neron, sado hepsi ambulansmış

4. Ses--- Atış yapın bi tane

2. Ses--- Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?

3. ses--- Polisleri vur polisleri evet.