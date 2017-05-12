Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için insanlara trafikte sürekli olarak denetlendikleri hissinin verilmesi gerektiğini belirterek, "Yani sürücü direksiyonda iken, 'gizli bir kamera beni kontrol ediyor' hissine kapılacak." dedi.Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ulaştırma üzerine yapan, trafik güvenliğinin geliştirilmesi alanında birçok çalışması olan Ilıcalı, AA muhabirine, "trafik kazaları ve bu kazalarda insan hatasının ne kadar etkili olduğu" konusunda açıklamalarda bulundu.

Bazı yakınlarını çeşitli zamanlarda trafik kazalarında kaybettiğini ifade eden Ilıcalı, "Yapımcı yeğenim Acun Ilıcalı'nın anne ve babasını Balıkesir'de trafik kazasında kaybettik. 4 yıl önce anne ve babam yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Bir kuzenimi de başka bir trafik kazasında kaybettik." diye konuştu.

"Kritik noktalara yaklaşınca uyarı sistemi çalışacak"



AK Parti'li Ilıcalı, iki hafta önce İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında, İnteraktif Uyarı Sistemi (İUS) Projesi konusunda protokol imzalandığını anımsattı.

Bu projeyle, bugünkü teknolojinin kara taşıtları için kullanılacağını ifade eden Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava ulaşım aracı uçakta bu teknoloji yüzde yüz uygulanıyor. Mesele uçak türbülansa girdiği anda, pilot ve hostesler hemen uyarı yapıyor, 'kemerlerinizi bağlayın' diye. Özellikle otobüs kazalarında yolcular kemerlerini bağlamadığı için ölümlü kazalar meydana gelebiliyor. Yollarda kara noktalar, trafik kazalarının olduğu bölgeler, yol inşaat çalışmaları, keskin virajlar, yoğun yağış, gizli buzlanmalar ya da sis olabiliyor.Proje kapsamında bu bilgiler toplanarak sürücüler, araçlar ve yolcularla paylaşılacak. Mesela otobüs bu noktalara geldiği zaman sürücü, 'kritik bir noktaya yaklaşıyorsun, tedbirini al' şeklinde uyarılacak. Bu bilgilendirmeler cep telefonları, araç içi ekran/işaret panoları, sesli mesajlar ve radyo kanalları ile sağlanacak. Bu projeyle yollarda araçların hızları sürekli olarak ölçülecek ve araçlar 'hız limitini geçtin' şeklinde uyarılacak."