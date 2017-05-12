Çatışmaların ardından sikorsky tipi helikopterler Tendürek Dağı’na çok sayıda asker indirirken kobra tipi helikopterlerde bölgeyi ateş altına aldı. Bugün de Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan helikopterler sık sık Tendürek Dağı’na doğru uçtu
Bölgedeki hareketlilik devam ediyor.
Tendürek Dağındaki operasyon genişletildi
12.05.2017 - 13:59 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Tendürek Dağında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyon geniş çaplı olarak sürdürülüyor.
Çatışmaların ardından sikorsky tipi helikopterler Tendürek Dağı’na çok sayıda asker indirirken kobra tipi helikopterlerde bölgeyi ateş altına aldı. Bugün de Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan helikopterler sık sık Tendürek Dağı’na doğru uçtu
Etiketler : Ağrı,
472809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472809.aspx
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