Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatışmaların ardından sikorsky tipi helikopterler Tendürek Dağı’na çok sayıda asker indirirken kobra tipi helikopterlerde bölgeyi ateş altına aldı. Bugün de Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan helikopterler sık sık Tendürek Dağı’na doğru uçtu

Bölgedeki hareketlilik devam ediyor.