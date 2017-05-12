Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'teki katliamları dünyaya duyurarak, yardım çağrısında bulunan 8 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed ve ailesine Türk vatandaşlığına geçmeleri dolayısıyla kimliklerini sundu.



BANA VE AİLESİ ARTIK TÜRK VATANDAŞI

Geçtiğimiz aralık ayında Halep bombardımanından kurtularak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Bana Alabed ve ailes Türk vatandaşlığına alındı. Bana ailesinin kimliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin ziyareti öncesi verdi.

TRUMP'A MEKTUP YAZMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazan Bana, "Suriyeli çocuklar için bir şey yapmalısınız çünkü onlar da sizin çocuklarınız gibi ve barışı hak ediyorlar" demişti.



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