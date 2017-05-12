Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fox Ana Haber’i sunan Fatih Portakal’a “gerizekalı” diye tepki gösterdi. Fatih Portakal, ana haber bülteni sırasında 2009 yılında AK Parti Çanakkale Belediye Başkanı adayı, 2015 seçimlerinde de AK Parti milletvekili aday adayı olan Avukat Murat Efe’nin hakim olarak atandığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fatih Portakal’ın o videosunu alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden bahsedilen kişinin halihazırda AK Parti İl Başkan Yardımcısı olduğunu belirtip, Portakal için “Gerizekalı deyince de dava açıyorlar” ifadelerini kullandı.