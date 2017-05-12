Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyer Vakfı’nın organize ettiği ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film ve Senaryo Yarışması"nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına katılan Ressam - Çizer Şafak Tavkul Dünya genelinde yaşanan vekalet savaşlarını ünlü çizgi film karakterleri Tom ve Jerry üzerinden örneklendirdi.

Aileleri uyardı

Tavkul sinemanın dünya genelinde ciddi bir propaganda anlayışı içerdiğine dikkat çekerek özellikle aileleri çizgi film üzerinden uyardı. 1988 yılından bu yana çizgi film ile uğraştığını hatırlatan söz konusu çizgi filmin İsrail’in kuruluş yıllarına denk getirildiğini ve karakterlerin de iki ülkeli temsil ettiğini söyledi. Tavkul, “ Çizgi film, çok sorgusuz sualsiz evlere rahat girebilen özellikle ailelerin çok önemsemediği,’ nasılsa çizgi filmdir’ diye çocuklarına seyrettirdiği fakat arkasında çok ciddi planlamalarla üretilen silahtır. Örneğin çizgi filmin arka planında ne kadar tehlikeli kurgularla sunulduğunu söyleyeyim. İran Kültür Bakanı’nın Danışmanı Hasan Bulgari’nin desteklediğim bir tezi vardır: örneğin: Tom ve Jerry 1947 yılında üretilmiş bir çizgi filmdir. Tam İsrail’in kurulduğu yıla denk gelir. Orada kastedilen Tom evin gerçek sahibidir fare ise dışarıdan gelendir. Ve biz orada dışarıdan geleni sevmeye yönlendiriliyoruz çünkü fare daha akıllı ve becerikli. Evin gerçek sahibi kediyi ise aşağılıyoruz. Orada kastedilen kedi Filistin’dir fare ise İsrail’dir. Birden akıla gelen fikirlerle yapılmıyor bu filmler.”