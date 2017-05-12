Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock’u kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik Bolu merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici ve il yönetim kurulu üyesi Recep A.’nın da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden CHP Bolu İl Örgütü Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgut Ekici, Mustafa Erkoçoğlu, Yakup Pekdaş, Ömer Faruk Onay, Yasin Demir, Yusuf Aykaç, Hasan Hoşcan ve Nimet Uğur tutuklandı.Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden CHP İl Yönetimi üyesi Recep A., A.U, E.Y, H.İ.D, M.Ö, R.S, G.K, Ü.A. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.