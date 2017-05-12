Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka operasyonunu Trump'la görüşecek. ABD, PKK'nın finans akışını inceleyecek. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız. Avrupa Birliği bürokratik devlete döndü" dedi.



ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Başbakan Binali Yıldırım, Rakka operasyonuna ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li mevkidaşı Donald Trump'la Rakka operasyonunu görüşeceğini açıkladı.



ABD, PKK'NIN FİNANSAL AKIŞINI İNCELEYECEK

Başbakan Yıldırım ayrıca ABD'nin terör örgütü PKK'nın finansal akışını inceleyeceğini belirtti.



ERDOĞAN: VİRGÜN DEĞİL NOKTA MESABİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Oralarda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır. Bu bakımdan önemli" dedi.

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