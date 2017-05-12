Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın titizlikle yapılmasını istedi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in şoförü Muzaffer Akşehirli ile hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma talimatı verdi. Bozdağ, soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılmasını istedi. Soruşturmayı Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özer'in yürüteceği belirtildi.
Bozdağ'dan şehit başsavcı için talimat
12.05.2017 - 16:08 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın, bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde yapılması talimatı verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : bozdağ,şehit başsavcı,
472839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472839.aspx
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