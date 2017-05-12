Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın titizlikle yapılmasını istedi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozdağ, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in şoförü Muzaffer Akşehirli ile hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma talimatı verdi. Bozdağ, soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılmasını istedi. Soruşturmayı Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özer'in yürüteceği belirtildi.