Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Astana’da çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili anlaşma imzalandığında bu anlaşmada Türkiye destekli ÖSO kontrolündeki bölge neden bunun içinde yer almadı" şeklindeki soruya, "Astana’da imzalanan anlaşmanın temel amacı hükümet ile muhalifler arasındaki çatışmalara son verilmesi. Bahse konu bölgede böyle bir çatışma söz konusu değil. Bu bölgenin diğer bölgeler arasına konması tamamen anlamsız olurdu" cevabını verdi. Müftüoğlu, ABD’nin YPG’ye ağır silahlar verilmesine ilişkin kararı geri almaması durumunda Türkiye’nin İncirlik Üssü’nün kullanılmaması gibi karar alıp almayacağı noktasındaki soruya ise, "Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki görüşmede bütün konular ele alınacak. Trump’ın bu kararı gözden geçirmemesi durumunda Türkiye’nin İncirlik Üssü’nün kullanılmasını engellemesi gibi spekülatif bir konu üzerinde yorum yapmak istemiyorum" ifadeleri ile cevap verdi.

"TÜRKİYE BÜTÜN FASILLARIN AÇILMASINA DURUMUNDA BUNA HAZIR"

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde yeni fasılların açılmasının Türkiye’ye bağlı olduğu yönünde Avrupalı bazı siyasetçilerin yorumlarının hatırlatılması üzerine Müftüoğlu, "Sayın AB Bakanımız da ’23. ve 24. fasılları açın, biz hazırız’ demişti. Türkiye bütün fasılların açılmasına durumunda buna hazır. Hatta bu fasılların çoğunu kapatmaya hazırdır. Bahse konu politikacının ifadeleri bize siyasi değerlendirme, kendi seçmenlerine yönelik mesaj şeklinde değerlendirmek doğru olacaktır. Türkiye hazırdır" dedi.