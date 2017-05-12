İstinye açıklarında Beykoz’a geçmek için kalkış yapan bir arabalı vapur, kalkışından kısa bir süre sonra dümeni kilitlenerek lüks bir tekneye çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı
12.05.2017 - 18:09 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye açıklarında Beykoz’a geçmek için kalkış yapan bir arabalı vapur, kalkışından kısa bir süre sonra dümeni kilitlenerek lüks bir tekneye çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Etiketler : istinye,beykoz,istanbul,
472887 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472887.aspx
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