Başbakan Binali Yıldırım, devam eden Londra temasları kapsamında Standard Gazetesi Editörü George Osborne’na mülakat verdi. Yıldırım, mülakatta Osborne’ın sorularını cevapladı.
Başbakan Yıldırım, Evening Standard Gazetesi’ne mülakat verdi
12.05.2017 - 19:38 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Londra’da Evening Standard Gazetesi’ne mülakat verdi.
Etiketler : binali yıldırım,ingiltere,
472903 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472903.aspx
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