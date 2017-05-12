Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Rumi Forum'un Başkanı Emre Çelik, Washington'da katıldığı bir toplantı çıkışında AA muhabirinin kendisine PYD ile ilgili soru sorması üzerine telaşlanarak hızla uzaklaştı.

Washington'da faaliyet gösteren düşünce kuruluşu German Marshall Fund'da, Türkiye aleyhine görüşlerin de paylaşıldığı bir toplantıya katılan Çelik, AA ekibinin sorularına cevap veremedi.

AA muhabiri, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan ve terör örgütü PYD/PKK'ya Pentagon tarafından doğrudan silah verilmesinin önünü açan kararı "sevinçle karşılayan" çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapan Çelik'e, "ABD'nin PYD/PKK'ya silah verme kararını neden övdüğünü" sordu. Soruya yanıt veremeyen ve hızla uzaklaşan Çelik'in telaşlı hali, kameraya da yansıdı.

Çelik'in katıldığı toplantıya yanında bir Amerikalı ile gelmesi ve bu kişinin Türkiye aleyhinde sorular sorması da dikkati çekti.

Sekiz yıldır Rumi Forum'un başında

Daha önce de Avustralya'nın Melbourne kentinde FETÖ ile bağlantılı kuruluşlarda önemli görevlerde bulunan Çelik, yaklaşık 8 yıldır Washington'daki Rumi Forum'un başkanlığını yürütüyor.

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in "onursal başkan"ı olduğu Rumi Forum, ABD'de 1999'da kuruldu.

"Dinlerarası diyalog" söylemi altında her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen Rumi Forum, FETÖ'nün Washington'da siyaset ve iş dünyasının ileri gelenlerine ulaşmak için en fazla kullandığı yapıların başında geliyor.

Delaware, Kentucky, Maryland, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde de şubeleri olan Rumi Forum, FETÖ'nün bir diğer yapısı olan Ortak Değerler İttifakı ile çalışmalar yapıyor.

Geçen ay Türkiye'den bir grup avukat, FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli görevler üstlenen Emre Çelik'in yanı sıra Faruk Taban, Kemal Öksüz, Ahmet Sait Yayla, Mahmut Yeter, Talha Saraç, Recep Özkan ve Burak Yeneroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında "FETÖ ile iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla" suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.