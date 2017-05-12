Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya Emniyet Genel Müdürü Halid Ebubekir, ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

"New Straits Times" gazetesinde yer alan habere göre, Ebubekir, gözaltındaki 3 Türk vatandaşının dün gece Türkiye'ye iade edildiğini söyledi.

Ebubekir, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Turgay Karaman", "İhsan Aslan" ve "İsmet Özçelik" adlı Türk vatandaşlarının FETÖ'ye mensup oldukları gerekçesiyle Türkiye tarafından arandığını belirtti.

FETÖ üyelerinin ülkelerine iade edilmeleri için Göçmen Bürosu yetkilileriyle iş birliği yaptıklarını kaydeden Ebubekir, Türk vatandaşlarının geçen hafta ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını anımsattı.

Ankara'da sorguya alındılar

FETÖ üyesi 3 Türk vatandaşı, sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan Turgay Karaman, İhsan Aslan ve İsmet Özçelik, gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya gönderildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgularına başlandığı öğrenildi.

FETÖ mensuplarından Karaman'ın, Malezya'nın İpoh kentinde faaliyet gösteren uluslararası okulun müdürü, Özçelik'in akademisyen, Aslan'ın da iş adamı olduğu belirtildi.