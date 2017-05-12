Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, verdiği bir röportajda, Bora taktik füze denemesinin başarıyla sonuçlanmasını, teknik açıdan 'kendi kendine yeten bir Türk ordusu oluşturma yolunda atılmış bir adım daha' olduğunu, Ankara'nın bu yoldaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk uzun menzilli taktik füzesi Bora'nın Sinop'taki başarılı denemesinin ardından konuşan Korotçenko, "Söz konusu testler, Türkiye'nin çeşitli sınıflardaki silahların ve özellikle taktik füze sistemlerinin üretiminde yeterli olmaya dair ciddi bir istek duyduğunu gösteriyor. Bu alanda hızlı bir ilerleme yaşanacağı ortada" diye konuştu.