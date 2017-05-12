Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da BBC televizyonuna çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, YPG'nin silahlandırılmasının ABD'nin kararı olduğunu ve Türkiye'nin bunun yanlış bir karar olduğunu muhataplarına ilettiğini söyledi.

"DAEŞ YOK EDİLİNCE YPG İLE İŞLERİNİN BİTECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Yıldırım, "Bu, DAEŞ'in yok edilmesine yardımcı olmaz. Aksine daha fazla sorun ortaya çıkartır. Bunun ABD tarafından da anlaşıldığını düşünüyorum. Bana, bunun bir tercih değil, kısa vadeli bir gereksinim olduğunu söylediler. Rakka'da DAEŞ'i yendikten sonra YPG ile işlerinin biteceğini belirttiler. Bekleyip, göreceğiz" dedi.

"ADI NE OLURSA OLSUN, TERÖRE KARŞI SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD'nin bu kararına karşılık Türkiye'nin hangi adımları atacağı sorusuna Başbakan Yıldırım, "ABD'ye savaş ilan edecek değiliz. Adı ister PKK olsun, ister PYD, ister YPG, terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım, ABD tarafından silahlandırılmış olmasına rağmen, eğer Türkiye kendisine yönelik tehdit hissederse Suriye'de YPG'ye yönelik hava operasyonlarına devam edeceğini de ekledi.

TRUMP'A YPG/PKK VE FETÖ MESAJI

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile 16 Mayıs'ta yapacağı görüşmede iki önemli mesaj vereceğini açıkladı: "En başından beri NATO'da müttefikiz. Dolayısıyla bölgede terörle mücadele konusunda stratejik ortağız. Bölgede ABD yalnızca Türkiye ile birlikte terörle mücadele edebilir, terör örgütleriyle edemez. Bu birinci mesaj olacak. İkincisi de, FETÖ tarafından çok ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu örgütün başı ABD'de yaşıyor. Biz ortağız, dostuz. Süreç tamamlanır tamamlanmaz bu kişiyi bize iade etmeniz gerek diyecek."

"TÜRKIYE İLE AVRUPA'NIN ORTAK GELECEĞİNE BAKIYORUZ"

Yıldırım aynı mülakatta Avrupa Birliği ile ilişkilere dair bir soru üzerine, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesinde bazı bakanların Avrupa'da miting yapmasının engellenmesinin ilişkilere belli bir ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Başbakan, Avrupa'nın bir yandan demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi değerlere vurgu yaparken, diğer taraftan da Türkiye vatandaşlarına yönelik bu tarz kampanyaları yasaklamasının "çifte standart" olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Ancak şimdi referandum bitti ve artık Türkiye ile Avrupa'nın ortak geleceğine bakıyoruz. Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Eğer onlar da hazırsa birlikte hareket edebiliriz" ifadelerini kullandı.