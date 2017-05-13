Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan12 eski öğretmenden 8'i tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.